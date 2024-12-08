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لبنان
"تيار المستقبل": نبارك للشعب السوري
Lebanon 24
08-12-2024
|
05:47
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صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:
"مبارك للشعب السوري انتصار الحق على الباطل، الذي لطالما نادى به وبذل في سبيله الدماء الزكية التي أزهرت في أرضه، وتُوجت بإعلان الأحرار عن سقوط نظام الاستبداد، الذي جثم على صدور السوريين واللبنانيين لسنوات طويلة عجاف. مبارك للشعب السوري الحرية الغالية، التي يستحق وأصر على تحقيقها، وسطر في سبيلها ملاحم للتاريخ، ولمستقبل مشرق لوطنه وشعبه. سنبقى كما كنا من اللحظة الأولى، الى جانب الشعب السوري، ومهما تحملنا من جبروت النظام، فهو لا يساوي شيئاً مما تحمله الشعب السوري على دروب التحرر من الماضي الأسود، عبر نظام بشع امعن بالتنكيل بهم وبقتلهم وقتلنا، والتاريخ يشهد. اليوم، يخط الشعب السوري إنتصار حريته وكرامته، بحروف من ذهب، و يشكل نموذجاً يحتذى به لإنتصار الحق، وزهق الباطل. نعاهد الشعب السوري الإستمرار في دعم مسيرة الحق والديقراطية، ومساندته في ما نتطلع إليه سوياً، من مستقبل أفضل بين بلدين، وشعبين، على أسس الأخوة والاحترام والسيادة والانتماء العربي وحسن الجوار والمصالح المشتركة والتصدي لكل التحديات، وما خلفه النظام البائد من أزمات متفرعة شائكة وخانقة".
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تابع: "ندعو كل اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية ما حققه الشعب السوري من أي مخططات لضرب الاستقرار من حوله، فما شهدناه يُبشر بالخير لسوريا وللبنان، ويعزز الأمل بمرحلة انتقالية يستعيد بها الشعب السوري، وطنه المسلوب، ودولته المنهوبة، ليعود بها أقوى إلى العالم العربي والعالم. المجد للشعب السوري وثورته، والخلود لكل التضحيات العظيمة التي أزهرت ربيع دمشق المجيد".
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