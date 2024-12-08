وزير البيئة التقى نظيره القطري

Advertisement

التقى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في الدوحة اليوم، على هامش منتدى الدوحة 2024، وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، في حضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري، وشكره "على الدعم الإنساني الكبير ووقوف دولة قطر إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته المدنية والعسكرية في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة العدوان تنفيذاً لتعليمات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".وقال ياسين في تصريح: "استعرضنا أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات البيئية، ومناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الوزارتين وخاصة في ما يتعلق بمواجهة تحديات التغير المناخي".