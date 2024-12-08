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لبنان

الراعي: لضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:51
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التقى عددٌ من ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا، بدعوة من المدبّر الرّسولي لأبرشية سيّدة لبنان للموارنة في باريس المطران بيتر كرم، ، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يزور العاصمة الفرنسية للمشاركة في إعادة إفتتاح كاتدرائية سيدة باريس.
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وشدد الراعي خلال اللقاء على "ضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الاستحقاق الرئاسي مما يتيح انتظام عمل المؤسسات بعد فترة طويلة من الفراغ و الانهيار الاقتصادي و المؤسساتي و يساهم في تحقيق الإصلاحات و اعادة إعمار ما تهدّم بعد الحربٍ المدمِّرة التي عصفت في بلاد الارز".

وقد أكّد رئيس "التجمع من أجل لبنان" في فرنسا الدكتور انطوان شديد الذي مثل "التيار الوطني الحر" في هذا اللقاء، على "ضرورة تعزيز التفاهم و القواسم المشتركة بين فاعليات الجالية اللبنانية في فرنسا من أجل العمل سويّاً بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في صمود اللبنانيين".

 
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