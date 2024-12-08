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لبنان

جرجس مفقود.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:55
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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- جرجس فؤاد طراد - ملقّب بـ أنطون (من مواليد عام 1950، لبناني).

الذي فُقِدَ، بتاريخ 6-12-2024، أثناء عمله في أحد بساتين الزيتون في بلدة سِبعل – قضاء زغرتا. علماً أنّه يعاني من مرض النشفان.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سِبعل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 595404- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات
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