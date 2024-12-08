سعد بحث مع حجار في المستجدات

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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في منزله في صيدا، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار على رأس وفد، وذلك بحضور وفد قيادي من التنظيم.وخلال اللقاء، جرى استعراض الأوضاع العامة، والمستجدات على الساحة اللبنانية. كما جرى البحث في قضايا متعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية و تقديماتها للمواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني.