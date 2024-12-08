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لبنان

"إنفجار كبير" وإصابات في صفوف الإسرائيليين... ما الذي حدث في الجنوب؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:33
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أفادت "الميادين" أنّ الجيش الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة في أجواء رأس الناقورة بعد الحديث عن إصابة جنود في انفجار هناك.
 
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن " الانفجار في رأس الناقورة استهدف عناصر من الفرقة 146 ما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة و 4 آخرين بحالة متفاوتة".
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وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أشارت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعدما دخلوا حقلاً للألغام عند الحدود مع لبنان، ما أدى لانفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات.
 
 
وأشارت إلى مقتل عنصر من الفرقة 146، وإصابة 7 بينهم 3 بجروح خطيرة.
 
 

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