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لبنان

أحمد الحريري: تبقى الحرية منقوصة باستمرار اعتقال المظلومين من السجناء الاسلاميين

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:45
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كتب الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري عبر منصة "اكس": 

"تبقى الحرية منقوصة بإستمرار اعتقال المظلومين من السجناء الاسلاميين آن الأوان للقيد أن ينكسر، كما لا يحق لأي مكون لبناني أن يهدر ما لا يملك لأجل من لا يستحق فأرواح العباد وارزاقهم ومستقبلهم بيد الله عز و جل" .
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