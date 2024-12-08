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لبنان

عمليات تفجير اسرائيلية جنوب لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:49
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عمد الجيش الاسرائيلي مساء اليوم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة يارون، وتفجير مماثلة في مدينة الخيام، جنوب لبنان بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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