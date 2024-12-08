حالات تسمم.. تناولوا الشاورما في طرابلس

نقل الى مستشفى النيني ومستشفى دار الشفاء اكثر من 20 حالة تسمم لمواطنين تناولوا الطعام اليوم من احد اهم محلات السندويش المختص ببيع الشاورما في مدينة طرابلس وذلك من فرعه الجديد في محلة الضم والفرز، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement