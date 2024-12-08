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لبنان

حالات تسمم.. تناولوا الشاورما في طرابلس

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:57
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نقل الى مستشفى النيني ومستشفى دار الشفاء اكثر من 20 حالة تسمم لمواطنين تناولوا الطعام اليوم من احد اهم محلات السندويش المختص ببيع الشاورما في مدينة طرابلس وذلك من فرعه الجديد في محلة الضم والفرز، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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