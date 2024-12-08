بعد سقوط الأسد.. هكذا علّق السياسيون اللبنانيون

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وقال الجميّل: "بشير حيّ فينا وفي كلّ واحد منّا، وهم يسقطون تباعاً إلى مزبلة التاريخ ونحن نحتفل لأنّ بشار الأسد فرّ والنظام سقط ونحن والشعب اللبناني بقي". أكد النائب نديم الجميّل، خلال احتفال في ساحة ساسين، مساء اليوم الاحد، أنه "سيصل اليوم الذي يسلّم فيه حزب الله سلاحه لأنّه لم يعد يمتلك خياراً آخر"، مشددا على أنه "حان الوقت لأن يحرّر لبنان نهائيًّا، والحقّ لا يموت".وقال الجميّل: "بشير حيّ فينا وفي كلّ واحد منّا، وهم يسقطون تباعاً إلى مزبلة التاريخ ونحن نحتفل لأنّ بشار الأسد فرّ والنظام سقط ونحن والشعب اللبناني بقي".

ومن جهته، أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، أننا "نريد بناء لبنان أولاً لكل اللبنانيين".



وقال معوض في كلمة خلال احتفال في ساحة ساسين في الأشرفية بانهيار النظام السوري، مساء اليوم الأحد، إن "نظام الأسد سقط، هذا النظام الذي قتل شعبه وخطف اللبنانيين”، موجهاً تحية “للبنانيين المعتقلين في السجون السورية".



وتابع: "سقط النظام الذي حاول منع قيام لبنان إلا أن لبنان بقي سيداً حراً ومستقلاً".



وشدد معوض على أن "حلمهم كان إخضاع لبنان، ومن مسؤوليتنا جميعاً بناء لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وكرامة الانسان والتعددية والشراكة الفعلية والنمو والازدهار".

وقال النائب السابق أحمد فتفت: "مبروك للشعبين اللبناني والسوري وشكراً للشعب السوري الذي أطاح بالطاغية ونحن بلد مستقلّ ولا يمكن للبنان أن يستمرّ إلا بوحدتنا واليوم بداية المشوار لإعادة بناء لبنان".

أضاف فتفت: "نأمل أن نرى هذا المشهد في ساحة الشهداء للتذكير بـ 14 آذار وبناء لبنان لا يتم بالأمنيات ولا يتمّ إلا بالتضحيات والدمّ".



وأشار اللى أن "إعادة بناء الدولة تبدأ بتسليم السلاح كما يحصل في سوريا اليوم ونرفض أي سلاح غير شرعي ولا نريد إلغاء أحد".

وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي: "على أثر ظهور أحد المفقودين اللبنانيين سجينا منذ عشرات السنين في أحد السجون السورية، وبالتالي سقوط نظرية عدم وجود مفقودين لبنانيين في سوريا، فقد بات من الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني على مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها رئاسة الحكومة اللبنانية المسارعة لتكليف وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش اللبناني بتشكيل لجنة أمنية للانتقال فورا إلى سوريا والتواصل مع القيادات الميدانية فيها والتحقيق لتحديد كل أسماء اللبنانيين المتواجدين في السجون السورية والمعتبرين منذ سنوات في عداد المفقودين، وذلك بالسرعة القصوى توصلا لبيان الحقائق وعدم السماح بمفاقمة مآسي أهالي هؤلاء المفقودين".

الى ذلك، كتب النائب نعمة افرام على منصة "اكس": "يوم لا يُصدّق. كم تغيّر الشرق الأوسط في شهر واحد. كم تغيّر بين البارحة واليوم. إلى كلّ شهيد في حروب لبنان، إلى كلّ مخطوف انقطعت أخباره دون أثر، إلى كلّ عائد من الخطف دون شبابه، أقول وعد الله يتحقّق مهما طال الزمن. فجر جديد للبنان! الفرصة لنبني لبنان الجديد لن تتكرّر. علينا أن نبني اليوم المئويّة الثانية للبنان قبل غروب الشمس!".

وكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة"اكس": "أطالب الحكومة اللبنانية بالتوجّه فوراً إلى الصليب الأحمر الدولي لإحصاء وتحديد هويّة اللبنانيين المحررين من سجون آل الأسد وإعادتهم إلى لبنان دون تأخير".

وقال عضو تكتّل الاعتدال الوطني النّائب وليد البعريني عبر منصّة "اكس": "نبارك للشعب السوري انتصار ثورته، فهذا الشعب وهذا البلد يستحقّان كل الخير والأمان بعد سنوات مرّة وقاسية!



تمنياتنا لسوريا بالاستقرار والازدهار، عبر بناء دولة قانون تحترم الحريات والتنوع، قائمة على مؤسّسات تحرص على مصالح الشعب السوري".