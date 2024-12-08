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لبنان

تيمور جنبلاط زار ضريح الشهيد كمال جنبلاط في المختارة على رأس مسيرة حاشدة

Lebanon 24
08-12-2024 | 12:50
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أمت المختارة اليوم، مسيرات حاشدة، لا سيما من أبناء الشعب السوري الحر، الذين هتفوا للشهيد كمال جنبلاط وأدّوا الصلاة عند ضريحه، وغنّوا للحرية في سوريا.

وكانت في استقبال المسيرة الصباحية السيدة داليا جنبلاط والسيد جوي الضاهر وأهالي المختارة.
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وتقاطرت الوفود الشعبية والحزبية طوال النهار، احتفالاً واستذكاراً للشهيد كمال جنبلاط..

ومساءً، زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضريح الشهيد كمال جنبلاط، على رأس مسيرة حاشدة، ترافقه عقيلته ديانا، السيدة داليا جنبلاط، أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، قياديون ومفوضون ومناصرون من مختلف المناطق.
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