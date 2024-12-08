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لبنان

جعجع: لا خلاص لنا إلا بقيام دولة فعلية في لبنان

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:09
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اعتبر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لقاء اليوم هو استراحة مقاتل، فلا يظنن أحد انها نهاية المطاف إنما بدايته، لأن نظام الاسد الاب والابن كان من اهم العوائق لبناء دولة في لبنان، ولا خلاص لنا الا بقيام دولة فعلية، لذا نحتفل اليوم، وسيبدأ بناء دولة فعلية في لبنان". 
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وشدد جعجع خلال احتفال في معراب عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، على "وجوب اتخاذ العبر من كل ما يحدث معنا، في السنوات الأخيرة لم أتعب من العمل بل من تساؤلات الناس التي لا تنتهي. كما تعبتُ من دعوتي المستمرة لهم الى الهدوء والانتظار. وثمة قول لا يغيب عن عقلي "لا يعتقدن معتقد ان الله قد مات او أنه لا يتدخل في التاريخ، فمهما كانت الطريق شاقة لن تكون إلا مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض".
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