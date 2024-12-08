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لبنان

خريس خلال تشييع شهداء عين بعال: الرئيس بري هو صمام الأمان لهذا الوطن

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:54
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أكّد  النائب علي خريس خلال تشييع شهداء عين بعال سليمان الذين كانوا وديعة في صور: علي مرعي، حسن محمد كيكي، مهدي حسين عبد الرضا وحسن علي جشي، أن "هذا الوطن لا يحفظ إلا بالتضحيات والشهادة وهو لا يُبنى إلا بوحدته الوطنية والتعايش بين جميع الطوائف والمذاهب كما تعلمنا من خلال قائدنا السيد موسى الصدر.
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واستذكر "مسيرة الشهداء المليئة بالتضحيات رغم الخطر والعدوان الاسرائيلي المتكرر"، موجهاً التحية إلى "كل شهداء لبنان الذين ارتقوا من أجل أن نحيا ويحيا الوطن ويبقى مصاناً عظيماً كبيراً".

وقال: "الرئيس نبيه بري هو صمام الأمان لهذا الوطن"، موجهاً بإسمه "التحية لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية- الدفاع المدني الذين عملوا تحت القصف المتواصل، لأن هذا هو زرع الإمام موسى الصدر، لذلك كانوا في كل المواقع الأمامية وما ترددوا وما تعبوا وما خافوا".

 
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