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لبنان
بلدية جبيل أضاءت شجرة الميلاد: "مدينة العيش المشترك الحقيقي"
Lebanon 24
08-12-2024
|
14:50
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أضاءت بلدية جبيل شجرة الميلاد في الشارع الروماني وسط المدينة، في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ، المدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح ، المديرة العامة للادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات بالإنابة نجوى سويدان فرح، قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، مستشار ومنسق قضاء جبيل في نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي مارك عبود، رئيس البلدية وسام زعرور واعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد من المواطنين.
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بعد النشيد الوطني عرّف الحفل الزميل ماجد بوهديرن وألقى زعرور كلمة اعتبر فيها ان "عيد الميلاد هو عيد الفرح والعطاء الذي يريده جميع ابناء هذه المدينة مسيحيين ومسلمين".
وتحدث عن المشاريع التي انجزت في المدينة خلال السنوات الماضية واعدا بمشاريع مستقبلية "من اجل تحفيز السياحة والاقتصاد"، داعيا "جميع السياح والمغتربين لزيارة مدينة جبيل في فترة الاعياد".
واعتبرت مرعي في كلمتها ان "قضاء جبيل هو قضاء المحبة وميلاد يسوع المسيح يعلمنا ذلك".
ووجهت الشكر "لكل الذين تضامنوا وتكاتفوا لمساعدة النازحين الذين جاؤوا الى قضاء جبيل خلال فترة الحرب الاخيرة التي مرت على لبنان".
وبدوره أمل المطران عون "ان تكون الظروف الصعبة التي مرت علينا أصبحت وراءنا لنعود لنبني جميعا لبنان الذي نحلم به، ولا بنيان من دون عطاء".
واشار الى ان "عيد الميلاد هو عيد الفرح الحقيقي بولادة يسوع في قلوبنا الذي يعلمنا كيف نحب الآخر لنبني السلام في بيوتنا ومن حولنا"، متمنيا "السلام والخير والامان لوطننا لبنان ولجارتنا سوريا التي هي بحاجة الى سلام وديمقراطية حقيقية وبلد حر ".
وتحدث حواط، فقال: "في زمن التغيرات الكبيرة وسقوط الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية، زمن نهاية مرحلة وبداية مرحلة في المنطقة لا يسعنا الا إستخلاص العبر والدروس وبعد كل الذي حصل اصبح بإمكاننا القول "ما بيصحّ الا الصحيح ".
ووجه التحية إلى "أرواح الشهداء الذين قاوموا واستشهدوا في فترة الحرب وفترة الاحتلال والوصاية ، ولن ننسى تضحياتهم التي لولاها لكان انتهى لبنان وما كنا بقينا".
وأضاف: "لكي يصحّ الصحيح فلبنان التي كانت ارادته مسلوبة وقراره مصادرن وسيادته منتهكة، واستقلاله ضائع، ومصيره على المحك، سيعود كما كان اجمل بلد في العالم، فلبنان خرج من النفق وميلاده اصبح قريبا جدا ، سيعود بلد الطاقات الفكرية والثقافية والعلمية والمهنية. بلد أولاده لن يتركوا مستقبلهم واحلامهم فيه ، سيعود بلد الإستقرار ودولة القانون، بلد العدالة والمؤسسات والمواطنة الصحيحة، سيعود كما كل بلدان العالم المتطور".
واكد ان "مدينة العيش المشترك الحقيقي جبيل هي النموذج للنجاح بتكاتف جميع ابنائها بكل مكوناتهم، وهي مستمرة بالسلام والالفة والمحبة" واعدا بـ"المزيد من التقدم والنجاح والازدهار لمدينة جبيل ولكل قرى قضاء جبيل ".
ودعا جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين والسياح الاجانب والعرب إلى "زيارة لبنان ومدينة جبيل في فترة العيد والتمتع بشوارعها والسياحة فيها"، موجها الشكر لتجار المدينة ومجلس بلديتها والداعمين "لتلبس المدينة واسواقها التجارية حلّت العيد".
وبعد اضاءة الشجرة جال النائب حواط والمطران عون والعميد فرح ورئيس البلدية في ارجاء السوق التجاري واطلعوا على زينة العيد واستمعوا إلى تجارها.
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