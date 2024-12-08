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لبنان

اللواء البيسري: نقدّم تسهيلات للسوريّين الراغبين بالعودة الى بلدهم

Lebanon 24
08-12-2024 | 15:09
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أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أن "معبر المصنع الوحيد الذي يعمل بشكلٍ طبيعي بين لبنان وسوريا"، مشيرا إلى "أننا نقدّم تسهيلات للسوريّين الراغبين بالعودة الى بلدهم، وما يحصل يصبّ في مصلحة حلّ أزمة النازحين".
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وقال البيسري في حديث تلفزيوني: "سمحنا للسوريّين الذين دخلوا خلسةً الى لبنان بالرجوع الى بلدهم، ونشهد حركة مستمرّة في العودة".

ولفت إلى أن "المعابر الشرعيّة لم تشهد عبوراً لمسلّحين من حزب الله من سوريا الى لبنان، وإن حصل الأمر يكون عبر معابر غير شرعيّة".

وأضاف: "طلبنا من السوريّين مراراً معلومات عن المعتقلين اللبنانيّين في السجون السوريّة والمحاولة الأخيرة حصلت أمس السبت، ولكن لم نتلقّ أجوبةً وسنعمل من جديد على الملفّ بدءاً من الغد".
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