Advertisement

لبنان

الدفاع المدني: أربعة قتلى جراء حادث سير في عاليه

Lebanon 24
08-12-2024 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1289970-638692985428771933.jpg
Doc-P-1289970-638692985428771933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الدفاع المدني ان عناصره نقلت  في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١٢/٠٨ اربعة قتلى إلى مستشفى بعبدا الحكومي، قضوا جراء تعرضهم لحادث انقلاب باص لنقل الركاب في عاليه.

 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: 44 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية
lebanon 24
09/12/2024 01:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 25 قتيلاً في الغارات السورية الروسية في شمال غرب سوريا
lebanon 24
09/12/2024 01:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خطار لعناصر الدفاع المدني: أثبتم أنكم أهل للثقة
lebanon 24
09/12/2024 01:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: انتشال ١١ شهيداً وسحب ٢٣ جريحاً من تحت أنقاض المبنى المستهدف في البسطا
lebanon 24
09/12/2024 01:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع

المدني:

أربعة

عاليه

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:09 | 2024-12-08
14:54 | 2024-12-08
14:50 | 2024-12-08
14:48 | 2024-12-08
14:33 | 2024-12-08
14:09 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24