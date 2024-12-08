الدفاع المدني: أربعة قتلى جراء حادث سير في عاليه

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أعلن الدفاع المدني ان عناصره نقلت في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١٢/٠٨ اربعة قتلى إلى مستشفى بعبدا الحكومي، قضوا جراء تعرضهم لحادث انقلاب باص لنقل الركاب في عاليه.