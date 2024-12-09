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لبنان

رشقات رشاشة في اتجاه أطراف الناقورة فجرًا... وقنابل ضوئية فوق علما الشعب

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:35
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أطلقت قوات العدو نيران اسلحتها الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، في المكان الذي وقع فيه الانفجار بالدورية المعادية في منطقة راس الناقورة امس، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وكانت أطلقت ليلا، القنابل الضوئية فوق بلدة علما الشعب.
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