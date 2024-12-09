حفظ المقامات الدينية.. مضمون؟

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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" تلقى تطمينات من ايران بأن الاتفاق الذي حصل بشأن سوريا شمل الحصول على ضمانات جدية تمنع التعرض للمقامات والاماكن الدينية الشيعية في دمشق وغيرها...وبحسب المصادر فإن الساعات الماضية اكدت هذا الامر، اذ ان مقام السيدة زينب لم يتعرض لاي اعمال شغب، لا بل ان حمايته حصلت من قبل عناصر المعارضة الذين طلبوا استمرار الشعائر كالمعتاد.وقالت المصادر ان العناصر المعارضة المسلحة اعادت الاهالي الخائفين الذين احتموا بالمقام الى منازلهم المحيطة، وهذا ما يشير الى ان الاتفاق يسير كما يلزم.