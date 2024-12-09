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لبنان

"محللون واعلاميون" اصحاب مطاعم ومتاجر في الشام واللاذقية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2024 | 01:45
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قال مصدر مطلع إن عددا من "المحللين والإعلاميين" في لبنان والمقربين من النظام السوري السابق هم شركاء أو يمتلكون عددا من المطاعم والمتاجر في الشام واللاذقية، وقد تركوها قبل حوالى أسبوعين ولا يعرفون عنها شيئا  ولا على سير عملها. 
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وبحسب المصدر فان احد" المحللين" ، صارح المصدر بأن هذه المصالح كانت هبات من تجار قريبين من النظام،وأن الأمور لن تعود كما كانت عليه".
المصدر لفت الى أن هؤلاء "المحللين والإعلاميين" وعددهم بالعشرات لن يعودوا لزيارة سوريا بسبب مواقفهم الحادة ضد "المعارضة السورية"أقله في المرحلة الإنتقالية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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