عشاق السهر يودعون العام بارتفاع في الاسعار

Advertisement

مع اقتراب نهاية السنة، بدأت المطاعم والملاهي الليلية بالتحضير لاستقبال العام الجديد.واللافت ان الاسعار هذه السنة ارتفعت بشكل كبير عن العام الماضي. فبعدما كان سعر حفل ليلة رأس السنة في مطعم او ملهى ليلي العام الفائت يبدأ ب100دولار اميركي فإن هذا العام ارتفع الى 180 دولارا كحد أدنى "من دون وجود فنان يحيي السهرة".