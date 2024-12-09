أيوب: اللبنانيون أمام فرصة الانضواء تحت اطار الدولة

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رأت النائبة غادة أيوب في حديث اذاعي، ان "جميع اللبنانيين أمام فرصة الانضواء تحت اطار الدولة بدءا من تخلي حزب الله عن ترسانته العسكرية وتسليمها الى الدولة، والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة لطي زمن الدويلة والعبور الى الدولة الفعلية".واشارت إلى أن "المرشح الرئاسي سليمان فرنجيه فقد اليوم، نظام الأسد والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، وبالتالي فقد الركيزة التي كانت تعتمد بالإتيان برئيس يحمي ظهر المقاومة".واعتبرت أنه "اذا أراد الحزب ان يكمل بالمسار عينه، سنكون امام خيار طرح أي دولة نريد وأي نظام نريد في ظل استمرار الدويلة".