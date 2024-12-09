أوجيرو: توقف الخدمة في جعيتا وعدد من المناطق المجاورة

أفادت "أوجيرو" على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال جعيتا، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أنها فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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