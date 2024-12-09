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لبنان

ياسين: لتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس غير محسوب على احد

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:19
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شدد النائب ياسين ياسين في حديث اذاعي على ان "المطلوب من اللبنانيين اليوم أخذ العبر من التجارب للعبور الى الدولة الفعلية والالتفاف حولها وحول مؤسساتها وبخاصة الجيش من أجل حماية لبنان والتعددية والتعايش الوطني فيه".
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ورأى ان "إعادة التعافي تبدأ بتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية لا يكون محسوبا على اي فريق إنما يعمل لصالح الوطن"، مؤكدا "أهمية تعزيز دور القضاء والأمن في اطار بناء الدولة".

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