جبيل تتألّق مجدّدًا في فترة الأعياد وتضيء شجرة الميلاد (صور وفيديو)

مدينة الحرف، تلفت أنظار الملايين كل عام، ليثبت الجبيليون أن إحدى أقدم المدن في العالم لم تفقد رونقها السياحي والفكري وهي تستعدّ اليوم، لاستقبال عيدي الميلاد ورأس السنة بحلّة سحرية مع بركة مغارة يسوع المسيح.

غصّت جبيل أمس بالحشود الذين قصدوها من مختلف المناطق ليحتفلوا معاً بإضاءة شجرة الميلاد وافتتاح القرية الميلادية. واعتادت هذه المدينة ألا تفرّق بين أهلها وأن تكون جامعة للبنانيين والسياح، فهي لم تستسلم للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وعند مدخل الشارع الروماني، نُصبت شجرة الميلاد والتي تجمّع أمامها أمس المشاركون في هذه المناسبة السعيدة، فعجّت الطرقات بمحبّي المدينة وكذلك أسطح المحالّ التجارية. المناسبة تخلّلها برنامج فني منوّع بين الغناء والعزف والرقص وأجواء من الفرح، وشارك فيها إلى جانب النائب زياد الحوّاط، وزير السياحة وليد نصار، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح، المديرة العامة للادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات بالإنابة نجوى سويدان فرح، قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، مستشار ومنسق قضاء جبيل في نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي مارك عبود، رئيس البلدية وسام زعرور واعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات ومخاتير.

واكد الحوّاط ان "مدينة العيش المشترك الحقيقي جبيل هي النموذج للنجاح بتكاتف جميع ابنائها بكل مكوناتهم، وهي مستمرة بالسلام والالفة والمحبة" واعدًا بـ"المزيد من التقدم والنجاح والازدهار لمدينة جبيل ولكل قرى قضاء جبيل ".



ودعا جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين والسياح الاجانب والعرب إلى "زيارة لبنان ومدينة جبيل في فترة العيد والتمتع بشوارعها والسياحة فيها"، موجها الشكر لتجار المدينة ومجلس بلديتها والداعمين "لتلبس المدينة واسواقها التجارية حلّة العيد".

وكانت قد اختيرت شجرة جبيل في العام 2014 ثاني أجمل شجرة في العالم بعد الشجرة البرازيلية في ريو دي جنيرو، وفق صحيفة "The wall street journal"، وصفنّتها صحيفة The Guardian الأميركية في العام 2015 كواحدة من "أجمل الأشجار عالمياً"، واختارتها صحيفة "هافينغتون بوست" الأميركية في العام 2016، من بين “أجمل أشجار الميلاد في العالم” وحلّت بالمرتبة الأولى عالمياً في العام 2017.

مدينة جبيل تعشق الحياة والفرح، حيث أنها لم تستسلم رغم كل الصعوبات لتُثبت كما دائمًا أنها صامدة، بعزيمة أهلها وتاريخها الغني، مؤكدة أن "عيد الميلاد فيها أحلى".