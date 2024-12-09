وزير البيئة: نتمنى انتقالاً سلمياً للشعب السوري والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين

كتب وزير البيئة ناصر ياسين على منصة "إكس": "مع التغيير الحاصل نحو الحرية والديموقراطية في سوريا، نتمنى للشعب السوري الانتقال السلمي ومقاربة مشاكله بالحوار الداخلي بعيداً من تدخل القوى الخارجية، ونؤكد أهمية العلاقة الراسخة بين لبنان وسوريا، دولة ومجتمعاً واقتصاداً، عنوانها الاحترام المتبادل ضمن علاقات دبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة للبلدين، والتعاون بدءاً من الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا، عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وضبط الحدود، والتنسيق الدائم في القضايا العربية المشتركة".

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