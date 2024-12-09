الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك ومنطقة جرنايا - جزين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 9 / 12 / 2024، ما بين الساعة 10.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ومنطقة جرنايا – جزين".

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