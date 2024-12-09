حمدان: لارسال بعثات امنية الى سوريا واستعادة المعتقلين

كتب النائب فراس حمدان على منصة "إكس": "في ضوء المعلومات التي تؤكد وجود لبنانيين من ضحايا الاعتقال في سجون النظام السوري، ندعو الحكومة اللبنانية إلى التواصل الفوري مع السلطات السورية، وإرسال بعثات أمنية وطبية واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على استعادة هؤلاء الضحايا إلى لبنان والكشف عن مصير الآلاف من اللبنانيين المغيبين قسراً. كما نطالب الحكومة، وبخاصة وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، باتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق مئات السجناء السوريين المحتجزين في لبنان بسبب آرائهم المعارضة للنظام السابق، والبحث في آلية تضمن عودتهم الآمنة إلى سوريا".

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