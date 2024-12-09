منخفض جوي وطقس متقلب يسيطر على لبنان... هل تتساقط الأمطار؟





وجاء في النشرة الآتي:

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-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب محليا.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة.



-الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب محليا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

فليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية، و ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.



الأربعاء:

غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

الخميس:

قليل الغيوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية.



-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة .



-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.



-الضغط الجوي:770 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,32

-ساعة غروب الشمس: 16,30