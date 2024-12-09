Advertisement

لبنان

منخفض جوي وطقس متقلب يسيطر على لبنان... هل تتساقط الأمطار؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1290188-638693389645685065.jpg
Doc-P-1290188-638693389645685065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:
Advertisement

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب محليا.    

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة.   

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
فليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية، و ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء:  
غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
الخميس:  
قليل الغيوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة،  في الداخل من 6 الى 21 درجة .

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي:770 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,32
-ساعة غروب الشمس: 16,30
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-12-09
05:27 | 2024-12-09
05:10 | 2024-12-09
05:09 | 2024-12-09
05:01 | 2024-12-09
05:00 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24