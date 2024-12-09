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لبنان

من الذي درّب "المعارضة السورية" عسكرياً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2024 | 05:00
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كشف مرجع عسكريّ سابق أن هناك معلومات تفيدُ بأنَّ فصائل من المعارضة السورية تلقت تدريبات على يد قوى غربية، الأمر الذي منحها تكتيكات هجومية فعالة وغير عادية أسهمت في إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ظل 11 يوماً فقط.
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وأشار المرجع إلى أن العمليات الهجومية التي حصلت تمت من دون مقاومة فعلية على الأرض من قبل الجيش السوري، وهي النقطة التي أعطت زخماً بالتقدم من دون استخدام تكتيكات صعبة أو استثنائية خلال القتال.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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