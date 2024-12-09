بعد سقوط الأسد.. توقيفات ستبدأ في لبنان

عُلِم أنَّ القوى الأمنية تلقت مؤخراً بلاغات بحوادث إطلاق نار عشوائي في مناطق لبنانية عديدة احتفالاً بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت المعلومات أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش بصدد التحرُّك لتوقيف مُطلقي النار خصوصاً أنهم استخدموا أسلحة رشاشة بشكلٍ عشوائي في مناطق سكنية مكتظة.