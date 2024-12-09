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لبنان

إسرائيل تفرج عن شقيقين لبنانيين بعد اختطافهما

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ العدو أفرج عن الشقيقين سمير وسامر سنان من عين قنيا بعدما اختطفهما أمس.
 
وكان قد قام الجيش الإسرائيلي مساء الأحد باختطاف المواطنين من آل سنان من بلدة عين قنيا في قضاء حاصبيا، أثناء قيامهما بقطاف الزيتون في مزرعة المجيدية قرب مزارع شبعا.
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