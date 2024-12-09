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لبنان

نقابة المحررين حددت رسم الإشتراك السنوي للنقابة

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:54
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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "حددت نقابة محرري الصحافة اللبنانية رسم الإشتراك السنوي للنقابة بمبلغ مليون ليرة لبنانية فقط لا غير؛ عن العام ٢٠٢٥".
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