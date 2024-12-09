20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة المحررين حددت رسم الإشتراك السنوي للنقابة
Lebanon 24
09-12-2024
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "حددت نقابة محرري الصحافة اللبنانية رسم الإشتراك السنوي للنقابة بمبلغ مليون ليرة لبنانية فقط لا غير؛ عن العام ٢٠٢٥".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الزميلين رمال وفخري: لملاحقة المعتدين
Lebanon 24
نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الزميلين رمال وفخري: لملاحقة المعتدين
09/12/2024 15:23:32
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية عمومية لنقابة المحررين.. هذا ما أقرّته
Lebanon 24
جمعية عمومية لنقابة المحررين.. هذا ما أقرّته
09/12/2024 15:23:32
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحررين: انتخاب المجلس الجديد بالتزكية بعد غياب المنافسين
Lebanon 24
نقابة المحررين: انتخاب المجلس الجديد بالتزكية بعد غياب المنافسين
09/12/2024 15:23:32
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان لنقابة المحررين: لا نريد إتفاقا يتناقض مع السيادة
Lebanon 24
المفتي دريان لنقابة المحررين: لا نريد إتفاقا يتناقض مع السيادة
09/12/2024 15:23:32
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة
المحررين
الإشتراك
السنوي
للنقابة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
Lebanon 24
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
09:00 | 2024-12-08
08/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
08:35 | 2024-12-08
08/12/2024 08:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
08:30 | 2024-12-08
08/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
14:00 | 2024-12-08
08/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
15:03 | 2024-12-08
08/12/2024 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-12-09
مع استمرار الهدنة.. أرقام مثيرة جديدة عن حرب لبنان
08:15 | 2024-12-09
طعن أمام "الدستوري" في دستورية القانون 327/2024
08:02 | 2024-12-09
السنيورة إستنكر استمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان
07:47 | 2024-12-09
بعد تدفق السوريين باتّجاه مركز المصنع الحدوديّ.. ماذا أعلن الأمن العام؟
07:46 | 2024-12-09
بعد قليل.. هذا ما سيفعله الجيش
07:40 | 2024-12-09
الجيش يعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
09/12/2024 15:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24