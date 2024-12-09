ميقاتي يتسلّم من السيسي دعوة للمشاركة في قمة التعاون الاقتصادي

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في اعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر عقدها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري.

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وقد تسلم رئيس الحكومة الدعوة من سفير مصر علاء موسى خلال استقباله اليوم في السرايا.

وقال السفير في تصريح:"كان اللقاء مناسبة لتسليم دولة الرئيس دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور والمشاركة فى قمة الدول الثماني التي ستعقد فى القاهرة في ١٩ الشهر الحالي، ومصر حريصة على عقد هذه القمة الحادية عشرة وسيخصص الجزء الأكبر منها لمعالجة الاوضاع الانسانية في كل من لبنان وغزة وايضاً لمسألة اعادة الإعمار، فهذا هو الهم والشغل الشاغل لمصر ودول المنطقة والدول الثمانية في هذه المرحلة ، وما يحدث في لبنان وغزة وانعكاساته وضرورة التعامل معه ، فكانت فرصة طيبة لي لاسلم الرئيس ميقاتي الدعوة."

اضاف:" كما انتهزت الفرصة للحديث مع دولته عن التطورات الراهنة والأحداث الأقليمية، وتناولنا الشأن الداخلي في ما خص انتخاب رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، وكان هناك توافق وتاكيد على أن الهدف هو الوصول الى موعد الجلسة المقبلة وانتخاب الرئيس، لانه، كما قلنا، هذا هو اول استحقاق وستليه امور اخرى كثيرة، وهناك جو عام جيد وان شاء الله نبني عليه في الفترة المقبلة وصولا الى انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل وما يتبعه من استحقاقات اخرى."

وزير العدل

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وزارية.

وزير الاشغال

كما اجتمع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة. وتم البحث في الاجتماع في الالية التنفيذية لمقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت السبت الفائت في صور

بعد اللقاء قال حمية: اجتماع اليوم استكمال لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم السبت الفائت من صور وبناءً لتوجيهات الرئيس ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال الملفات الادارية والقانونية لموضوع رفع الأنقاض ومسح الاضرار في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الاسرائيلية .وبين اليوم وغدا سينتهي دفتر الشروط الذي تم إعداده من قبل الادارات المعنية وشركة"خطيب وعلمي" ومنذ يوم الجمعة هو في اداراة المناقصات لدى الدكتور جان العلية وما بين اليوم وغدا سيصدر من ادارة المناقصات وفق قانون الشراء العام والقانون اللبناني. والإدارات منذ يوم غد تبدأ بعملية التلزيم لرفع الأنقاض ومسح الأضراب، اضافة الى ذلك وبتوجيهات الرئيس ميقاتي تم اعداد المرسوم بالمبلغ الذي صدر عن مجلس الوزراء وسيتحول الى الادارات المعنية من مجلس الجنوب وهيئة الإغاثة والبلديات وغيرها، وعلى اساسها يجب ان تبدأ ورشة رفع الأنقاض هذا الاسبوع من كل القرى التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي ."

اجتماع الاتصالات

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والمدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريديه والمدير العام لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس، والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي واحمد عويدات. واعتذر عن عدم الحضور وزير الاتصالات جوني قرم بداعي السفر.

وتم البحث في موضوع تسريع اصلاح الاعطال الناتجة عن العدوان الاسرائيلي لا سيما في منطقة الجنوب.

سفير الصين

واستقبل رئيس الحكومة سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، في حضور الجسر وكريدية واندراوس والايوبي.

وتم خلال الاجتماع البحث في موضوع الهبة الصينية والذي سيخصص جزء منها لإصلاح الاعطال في منطقة الجنوب.

البستاني

واستقبل رئيس الحكومة النائب فريد البستاني وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تخص منطقة الشوف.

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس ادارة "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" جوزيف طربيه الذي قال بعد اللقاء:"تحدثنا مع دولة الرئيس في الأمور المالية والاقتصادية كافة، لا سيما في الازمة الخطيرة التي قطعها لبنان، وتشاورنا معه في امكان ان يخدم اتحاد المصارف العربية لبنان في السنة المقبلة، ً لكي نُدخل هذه التوجيهات ضمن برامج الاتحاد الذي لديه تحالف كبير مع لبنان، لذلك هناك اهمية لمعرفة توجهات الحكومة اللبنانية لكي نستطيع مساعدة لبنان وغيره، خصوصاً ان مواضيع الاعمار باتت حاجة لعدد من الدول العربية ليس فقط للبنان، ونحن على تشاور مستمر مع دولة الرئيس ميقاتي."