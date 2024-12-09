السيّد: محور المقاومة كان نصرالله

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على منصّة "إكس":

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"محور المقاومة!!!خلاصة القوْل كلمتان،ومع تقديري لكل الذين لا يزالون ثابتين على نهجه،فقد تبيّن لي من كل التطوّرات الجارية مؤخراً في لبنان وسوريا والمنطقة، أنّ محوَر المقاومة لم يكن مجموعة دُوَل وحركات،بل كان ذلك المحوَر شخصاً واحداً لا غير، هو سماحة السيّد حسن نصر الله والذين قاتلوا أو أستُشهِِدوا تحت رايتِهِ…"