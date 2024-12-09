Advertisement

لبنان

السيّد: محور المقاومة كان نصرالله

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1290230-638693430673900326.jpg
Doc-P-1290230-638693430673900326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"محور المقاومة!!!
خلاصة القوْل كلمتان،
ومع تقديري لكل الذين لا يزالون ثابتين على نهجه،
فقد تبيّن لي من كل التطوّرات الجارية مؤخراً في لبنان وسوريا والمنطقة، أنّ محوَر المقاومة لم يكن مجموعة دُوَل وحركات،
Advertisement
بل كان ذلك المحوَر شخصاً واحداً لا غير، هو سماحة السيّد حسن نصر الله والذين قاتلوا أو أستُشهِِدوا تحت رايتِهِ…"
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-12-09
08:15 | 2024-12-09
08:02 | 2024-12-09
07:47 | 2024-12-09
07:46 | 2024-12-09
07:40 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24