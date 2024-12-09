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لبنان

المكاري استقبل وفد "جاد" وبحث معه في أنشطة الجمعية

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:32
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفدا من جمعية "جاد" برئاسة جوزيف حواط ترافقه حنان الأميوني، نقيب "اتحاد عمال لبنان" مارون الخولي، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون ورئيسة لجنة الاعلام في الجمعية ماري علم حبشي.

وقال حواط بعد اللقاء:" نحن بدأنا العمل مع الوزير المكاري منذ اليوم الأول لتوليه منصبه في أمور عدة، لها علاقة في الشأن العام، من ضمنها رعاية أنشطة للجمعية وتنظيم مؤتمر دولي حول كيفية خلق رجل إعلام متخصص في موضوع الإدمان. وبحثنا في كيفية إعادة إحياء كل هذه المواضيع لاسيما بعد شهري الحرب على لبنان".
 
وأشار حواط إلى "أن وزير الإعلام رحب بهذه الخطوات خصوصا، وانه رأس حربة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، ووضعنا خطة عمل من خلال تواريخ جديدة تم وضعها بهدف استكمالها".

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