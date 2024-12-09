أوّل تعليق من السفارة السوريّة في لبنان بعد "سقوط الأسد"... إليكم هذا البيان

صدر عن سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بيروت البيان التالي:

بزغ فجرٌ جديدٌ في بلدنا الحبيب سوريا أصبحت فيه وطناً نهائيّاً لكل أبنائها السوريين في الداخل والمغترب متجاوزةً مرحلةً صعبةً من الظلم والأذى والفساد والتهميش، أنُهِكت خلالها مؤسساتها الوطنيّة، وأوصلت الشعب السوري إلى حالةٍ يرثى لها من اليأس، وطريقٍ مسدودٍ سيطرت فيه منظومة الفساد على مقدرات الدولة وثرواتها، وسخّرت المجتمع بمؤسساته لخدمة مصالحها الضيّقة.

Advertisement

شكّل انتصار الثورة إشراقة أمل لشعبنا بكلّ أطيافه، وأنهت عهداً مظلماً ملؤه الدمار، والفساد، والتضليل، والشعارات الفارغة قادته طغمة حاكمة، مستبدّة، جرّدت سورية من كفاءاتها الوطنيّة، وحياتها السياسيّة، والمدنيّة، عهدٌ عانى منه جميع المواطنين بمختلف مكوناتهم.

تتطلب المرحلة الجديدة وقوف أبناء سوريا إلى جانبها مع ثورتهم المباركة للمضيّ نحو مستقبلٍ جديدٍ تستثمر فيه كافة الموارد والكفاءات الوطنيّة عبر مؤسسات الدولة بغية الانتقال إلى دولة وطنية يسودها الأخوّة، والمحبّة، والعدالة، دولة القانون والحريّة، دولة قادرة على النهوض، والإرتقاء نحو مصافي الدول المتقدمّة.