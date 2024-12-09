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لبنان

لتلبية حاجات المضمونين المتزايدة... هذا ما سيحصل في "الضمان"

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:53
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 أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه "على ضوء زيادة التقديمات الدوائيّة والإستشفائيّة، وبعد سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي لاحتواء الأزمات التي تتالت منذ العام 2019، استعاد المضمونون وأصحاب العمل الثقة بهذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة. وقد ظهر ذلك جليا من خلال عودة المضمونين إلى تقديم معاملاتهم الصحيّة والإجتماعيّة، الأمر الذي تسبب في زيادة الحاجة إلى سيولة مالية لتلبية حاجاتهم وتأمين حقوقهم.
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وعليه، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي سلسلة من القرارات بتاريخ 9/12/2024 قضى بموجبها إمداد مكاتب الصندوق التالية: (شحيم، بتغرين، البترون، بيروت ، شكا )  بسلف مالية استثنائية تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، على أن تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرع المرض والأمومة ولا سيما تقديمات المضمونين الاختياريين.

وفي هذه المناسبة، يتقدم المدير العام بالشكر من المضمونين الذين وقفوا إلى جانب الصندوق في أصعب الظروف، مؤكدا أن المسار والنهج الذي يعتمده سوف يستمر  بهدف ضمان حسن سير عمل الضمان واستمرارية تأمين الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل، آملا أن يكون هذا المناخ الذي يسوده الإستقرار منذ إعلان وقف إطلاق النار عاملا إيجابيا من أجل إستعادة الصندوق لدوره الريادي في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للمضمونين".

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