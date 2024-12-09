20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هيئة مكافحة الفساد: لتوحيد الصفوف من أجل بناء مجتمع يقوم على العدالة
Lebanon 24
09-12-2024
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، "اللبنانيين كافة بالتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار الذي نأمل ان يستمر ويتحول الى استقرار دائم"، كما هنأت "المعنيين كافة بحلول هذا اليوم الذي ارادته الجمعية العامة للامم المتحدة يوماً دولياً لاذكاء الوعي بالفساد والتركيز على دور الاتفاقية الدولية في مكافحته ومنعه وللتذكير باهمية تضافر الجهود بين كل الدول في هذا السبيل"، وحيت "الجهات المحلّية والدولية كافة على دعمها المتواصل لها والوقوف الى جانبها في كل محطة مفصلية وفي مختلف الازمات التي مرّ ويمرّ بها الوطن".
Advertisement
واعتبرت ان "مكافحة الفساد ليست خياراً بالنسبة الينا، بل هي اولوية نطمح لاحراز تقدم ملموس ازاءها حتى نكون قد قمنا بواجبنا الوطني تجاه شعبنا"، واوضحت ان "ما انجزته الهيئة حتى اليوم بامكاناتها المتواضعة ليس بالقليل. فهي بالرغم من الحروب والانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي اصابت وطننا، وبالرغم من العقبات والعرقلات التي اعترضتها منذ بدء عملها في 17/2/2022 ، لم تتوان يوماً عن القيام بواجباتها الملقاة عليها قانوناً، فثابرت على تلقي كشوفات الذمة المالية والمصالح من الاشخاص الملزمين بها حتى في أقسى الظروف صعوبة، كما ثابرت على تلقي شكاوى حق الوصول الى المعلومات واصدرت ما يزيد عن ثلاثين قراراً فيها وقامت باعداد تقرير شامل حول مدى التزام الادارات المركزية والمحلية بقانون حق الوصول الى المعلومات. وباشرت باعداد تقريرها حول تقييم مخاطر الفساد في قطاعات رئيسية معرضة لها. كما باشرت باجراء الاستقصاءات في عدد من القضايا المهمة تمهيداً لاحالتها الى المراجع المختصة وشكلت دائرة استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد بعد اقرار نظامها الداخلي. فضلاً عن ذلك انجزت الهيئة تجهيز الجزء الاكبر من مقرّها وبات لديها موقع الكتروني متاح للعموم تنشر عبره كل المعلومات المتوفرة لديها. كما عقدت عدة مذكرات تفاهم مع جامعات لبنانية لنشر ثقافة النزاهة فيها وفي المجتمع ككل، ومع عدد من نظيراتها في الوطن العربي وانتسبت الى شبكتين دوليتين لمكافحة الفساد تعزيزاً لدورها في التعاون بين الدول وتبادل المعلومات، توصلاً الى ملاحقة الاموال والاشخاص الضالعين في جرائم الفساد. وفوق ذلك كله، ونتيجة الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان، وما خلفته من نزوح ودمار واستشهاد وجرح الآلاف من اللبنانيين، بادرت الهيئة الى ممارسة دورها الرقابي على الاجهزة المولجة باستلام وتوزيع المساعدات القادمة الى لبنان منعاً لحصول اي عمليات فساد فيها. واصدرت تعاميم ومراسلات في هذا الخصوص لذوي الشأن. ولا زالت تتابع هذا الامر مع الجهات المعنية لضمان سلامة هذه العملية، والسعي الى محاسبة كل من يعرقل او يسيء اليها".
ودعت الهيئة الى "تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل بناء مجتمع يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، مجتمع تسود فيه ثقافة النزاهة وتحترم فيه سيادة القانون. آملين ان يوفقنا الله في ما نسعى اليه، لما فيه خير هذا الوطن وشعبه الأبي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
Lebanon 24
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
09:00 | 2024-12-08
08/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
08:35 | 2024-12-08
08/12/2024 08:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
08:30 | 2024-12-08
08/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
14:00 | 2024-12-08
08/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
15:03 | 2024-12-08
08/12/2024 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-12-09
مع استمرار الهدنة.. أرقام مثيرة جديدة عن حرب لبنان
08:02 | 2024-12-09
السنيورة إستنكر استمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان
07:47 | 2024-12-09
بعد تدفق السوريين باتّجاه مركز المصنع الحدوديّ.. ماذا أعلن الأمن العام؟
07:46 | 2024-12-09
بعد قليل.. هذا ما سيفعله الجيش
07:40 | 2024-12-09
الجيش يعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث
07:36 | 2024-12-09
وصول طائرة الاغاثة الكويتية السادسة الى لبنان
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
09/12/2024 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
09/12/2024 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
09/12/2024 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24