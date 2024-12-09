مولوي تابع الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي.. ماذا عن دخول السوريين؟

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تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي، وأوعز إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية.وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز.