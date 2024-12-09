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لبنان
في جديدة مرجعيون.. إخلاء سنتر تجاري بعد اتصال من العدو لأحد المواطنين
Lebanon 24
09-12-2024
|
06:33
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تلقى أحد الاشخاص اتصالا هاتفيا من العدو الاسرائيلي يطلب منه إخلاء المحال في سنتر تجاري في جديدة مرجعيون قرب ثكنة الجيش اللبناني.
وقد تم إخلاء "السنتر" والمنازل والمحال المجاورة واتخذت إجراءات أمنية مشددة.
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