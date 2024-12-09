في جديدة مرجعيون.. إخلاء سنتر تجاري بعد اتصال من العدو لأحد المواطنين

تلقى أحد الاشخاص اتصالا هاتفيا من العدو الاسرائيلي يطلب منه إخلاء المحال في سنتر تجاري في جديدة مرجعيون قرب ثكنة الجيش اللبناني.



وقد تم إخلاء "السنتر" والمنازل والمحال المجاورة واتخذت إجراءات أمنية مشددة.

Advertisement