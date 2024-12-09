Advertisement

لبنان

بري عرض لآخر المستجدات مع العريضي

Lebanon 24
09-12-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1290275-638693488802756963.jpg
Doc-P-1290275-638693488802756963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأبيض تفقد مستشفيي نبيه بري الحكومي والشيخ راغب حرب في النبطية
lebanon 24
09/12/2024 15:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: نشكر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحماية الجنوب ولبنان بأكمله بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
09/12/2024 15:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
09/12/2024 15:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق والسفيرة الاميركية ليزا جونسون الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
09/12/2024 15:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه

بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-12-09
08:02 | 2024-12-09
07:47 | 2024-12-09
07:46 | 2024-12-09
07:40 | 2024-12-09
07:36 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24