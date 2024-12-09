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لبنان
بري عرض لآخر المستجدات مع العريضي
Lebanon 24
09-12-2024
|
06:45
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية .
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