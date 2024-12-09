بري عرض لآخر المستجدات مع العريضي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية .

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