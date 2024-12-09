أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 10 كانون الاول 2024 من بيروت الى كل من دبي وأبو ظبي والرياض والنجف وبغداد لأسباب تشغيلية تتعلق بتحنب التحليق فوق الأجواء السورية.

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