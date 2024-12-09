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لبنان

"كهرباء لبنان" تعلن إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في النبطية

Lebanon 24
09-12-2024 | 15:27
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عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة باطلاع الرأي العام على تقدم سير الاعمال المتعلقة بإزالة اثار العدوان الاسرائيلي التي طاولت منشآت مؤسسة كهرباء لبنان خلال العدوان وخصوصا في خلال الشهرين الاخيرين، وبعد ان تمكنت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة بإعادة تغذية محطتي صور وبعلبك توتر 220 ك.ف اثناء فترة العدوان، ومحطتي اللبوة والهرمل توتر 66 ك.ف في اليوم الاول بعد وقف إطلاق النار، ومحطة مرجعيون توتر 66 ك.ف بعد نحو 5 ايام من توقف العدوان، 
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها أنجزت تصليح كافة الاعطال المترتبة من جراء العدوان الاسرائيلي على خط زهراني-النبطية 66 ك.ف وداخل محطة التحويل الرئيسية في النبطية، تم إعادة وضع هذه المحطة بالخدمة ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 9-12-2024.

كما سيتم الاعلان لاحقا باستكمال كافة الاضرار الاخرى في كافة المناطق تباعا ووفق خطة الطوارئ التي وضعتها المؤسسة خلال فترة العدوان والتي تم تيويمها مباشرة بالساعات التي تلت وقف إطلاق النار.

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