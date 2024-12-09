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لبنان

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية.. إطلعوا عليه

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:31
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، ستقوم أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 10 و11 كانون الاول 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة، أو وكلائهم القانونيين.
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وستقوم أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف نهار الخميس الواقع في 12- كانون الاول 2024  باستقبال معاملات جديدة  . 

أما أمانة السجل العقاري في عاليه فستقوم نهار نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 10 و11 كانون الاول 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه و وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة، أو وكلائهم القانونيين في امانة السجل العقاري في عاليه .

وستقوم نهار الخميس في 12 كانون الاول ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التأمين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.

بدورها، ستقوم أمانة السجل العقاري في المتن نهار الخميس الواقع في 12 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) في امانة السجل العقاري في عاليه .

- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 10 و11 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة، أو وكلائهم القانونيين.
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.  
 
 
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