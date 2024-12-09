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لبنان

الجيش يعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:40
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 اعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش " حاجتها إلى تعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) في الجيش.

وعلى الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي (من الاثنين حتى الخميس)، في ثكنة الوروار - بعبدا اعتبارًا من  16/ 12/ 2024 ولغاية  16/1 / 2025 ضمنًا.
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ويتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية".

 
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