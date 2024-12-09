Advertisement

لبنان

بعد 33 سنة في السجون السورية.. سهيل حموي يعود إلى شكا

Lebanon 24
09-12-2024 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1290325-638693558401808375.png
Doc-P-1290325-638693558401808375.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبلت بلدة شكا ابنها الأسير المحرر سهيل حموي، الذي عاد إلى لبنان بعد اعتقال دام أكثر من 33 عاما في السجون السورية.

وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، في حضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبدالمسيح ومخاتير البلدة. 
Advertisement

وقد عبر حموي عن سعادته لوجوده بين أهله، شاكرا ربه على "إعطائه هذه الفرصة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-12-09
12:33 | 2024-12-09
12:24 | 2024-12-09
12:18 | 2024-12-09
12:11 | 2024-12-09
12:09 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24