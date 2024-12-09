بعد 33 سنة في السجون السورية.. سهيل حموي يعود إلى شكا

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إستقبلت بلدة شكا ابنها الأسير المحرر سهيل حموي، الذي عاد إلى لبنان بعد اعتقال دام أكثر من 33 عاما في السجون السورية.وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، في حضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبدالمسيح ومخاتير البلدة.وقد عبر حموي عن سعادته لوجوده بين أهله، شاكرا ربه على "إعطائه هذه الفرصة".