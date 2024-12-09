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لبنان

عن دعم القرار 1701.. بيان مشترك صادر عن اليونيفيل وسفارتي أميركا وفرنسا

Lebanon 24
09-12-2024 | 08:58
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صدر بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن "اليونيفيل" حول التنسيق لدعم القرار 1701 جاء فيه" اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلّحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية في التاسع من كانون الأول في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني.
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كما ورد في إعلان الاتفاق، استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية. سوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701".
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