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لبنان

كان مُعتقلاً في سوريا... أوّل حديث لسهيل حموي بعد عودته إلى لبنان

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:24
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قال الأسير المُحرّر من السجون السورية سهيل حموي "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم، ولم أكن أتوقع العودة إلى منزلي في يوم من الأيام".
 
 
وأضاف حموي في حديثٍ لـ"الجديد": "علمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي، وهي انتمائي لـ"القوات اللبنانية".
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سهيل حموي

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