كان مُعتقلاً في سوريا... أوّل حديث لسهيل حموي بعد عودته إلى لبنان

قال الأسير المُحرّر من السجون السورية سهيل حموي "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم، ولم أكن أتوقع العودة إلى منزلي في يوم من الأيام".

وأضاف حموي في حديثٍ لـ"الجديد": "علمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي، وهي انتمائي لـ"القوات اللبنانية".