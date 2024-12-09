كانت في منزلها... إبنة الـ25 عاماً أُصيبت برصاصة طائشة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة الشابة رغدة ابراهيم عبد العال البالغة من العمر 25 عاماً، بعدما أُصيبت برصاصة طائشة استقرت في رقبتها أثناء وجودها في منزلها في ضهور المنية.





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ونُقِلَت الشابة رغدة إلى مستشفى المظلوم في طرابلس.