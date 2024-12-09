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لبنان

كانت في منزلها... إبنة الـ25 عاماً أُصيبت برصاصة طائشة

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة الشابة رغدة ابراهيم عبد العال البالغة من العمر 25 عاماً، بعدما أُصيبت برصاصة طائشة استقرت في رقبتها أثناء وجودها في منزلها في ضهور المنية.  

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ونُقِلَت الشابة رغدة إلى مستشفى المظلوم في طرابلس.
 
 
 
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