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لبنان

لغاية الساعة 8 مساءً.. هذا ما سيفعله الجيش في إحدى بلدات صور

Lebanon 24
09-12-2024 | 10:33
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9/12/2024، ما بين الساعة 17.00 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور".
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