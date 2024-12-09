لغاية الساعة 8 مساءً.. هذا ما سيفعله الجيش في إحدى بلدات صور

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9/12/2024، ما بين الساعة 17.00 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور".

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